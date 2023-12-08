ChatGPT’ye yerli rakip geliyor! Selçuk Bayraktar açıkladı… Uluslararası Girişimcilik Zirvesi Take Off İstanbul'da konuşan Selçuk Bayraktar, yen bir yapay zeka modelinin üzerinde çalıştıklarını açıkladı. ChatGBT taih olacak…

ensonhaber.com

Baykar yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar, Take Off İstanbul’da teknolojik gelişmelerle ilgili heyecan veici bir açıklama yaptı.

Bayraktar, T3 Vakfı öncülüğünde geliştirilen girişimde, Türkçe merkezli bir doğal dil işleme projesi başlattıklarını açıkladı. Aynı zamanda proje sadece Türkçe değil bütün dilleri de kapsayacak.

Baykar Al geliyor…

Selçuk Bayraktar yaptığı açıklamada, tamamen açık kaynaklı ve Türkçe merkezli olarak tasarlanan bu büyük doğal dil işleme projesini T3 Vakfı’nın liderliğinde geliştirildiğini paylaştı. Şu anda Baykar AI olarak adlandırılan proje, sadece Türkçe değil bütün dilleri kapsayacak şekilde geliştirilecek. Ayrıca Bayraktar, amaçlarının da dil bariyerlerini aşmak ve küresel ölçekte etkileşimde bulunmak için kullanıcı dostu bir çözüm sunmak olduğunu söyledi.

Peki nedir bu doğal dil işleme? Doğal dil işleme, yapay zeka alanındaki önemli konular arasında yer alıyor ve bu alandaki gelişmeler, iletişim ve teknoloji dünyasında çığır açan yeniliklere yol açabilir. Türkçe merkezli bu projenin de dil işleme alanındaki sınırları zorlaması ve çok dilli etkileşimi kolaylaştırması bekleniyor.

Projenin tamamen açık kaynaklı olması, geliştiricilere geniş bir erişim sağlayacak ve küresel bir işbirliği ortamı oluşturacak. Bayraktar’ın da dediği gibi, bu proje sayesinde Türkiye, teknoloji alanında önemli bir aktör olma yolunda atılım yapabilir ve uluslararası alanda daha fazla ses getirebilir.

Ayrıca duyurusu yapılan bu proje, Türk teknoloji ekosistemindeki büyüme ve inovasyonu destekleyen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.