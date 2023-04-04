Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Premier Lig'de erteleme maçları bugün başlıyor. Chelsea ve Liverpool'un kozlarını paylaşacağı maçın detayları belli oldu. İşte maçın detayları ve muhtemel 11'leri...

İngiltere Ligi’nde Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle iki hafta futbol maçları tatil edilmişti. İngiltere Premier Lig'in ertelenen maçları bugün başlayacak. Ligin devleri Chelsea ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Chelsea, ligde bu sezon çıktığı 28 maçta 10 galibiyet 8 beraberlik ve 10 yenilgi ile topladığı 38 puanla 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Liverpool ise, ligde bu sezon çıktığı 27 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi ile topladığı 42 puanla 8. sırada yer alıyor. Futbolseverlerin heyecanla beklediği zorlu mücadelenin detayları da belli oldu. Peki Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler... Chelsea - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Premier Lig’de ertelenen Chelsea - Liverpool maçı bugün saat 22.00’da başlayacak. Maç, beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak. Muhtemel 11'ler Chelsea: Kepa; Badiashile, Koulibaly, Fofana; James, Fernandez, Kante, Chilwell; Mount, Havertz; Felix Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Henderson, Fabinho; Salah, Firmino, Jota; Nunez