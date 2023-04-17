Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi! UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Chelsea, Real Madrid'i ağırlayacak. Ligin devleri turun rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa bir zaman kala detaylar belli oldu. İşte Chelsea - Real Madrid maçının detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. Ligin devleri Chelsea ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. Turun ilk maçında Real Madird, Karim Benzema ve Marco Asensio’nun golleriyle 2-0 galip gelmişti. Ligde şampiyonluk umutlarını tüketen Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olmayı hedefliyor. İkinci turu da kazanmayı istiyor. Chelsea’de Kalidou Koulibaly, Armando Broja, Chukwuemeka, Aubameyang ve Koulibaly sakatlıkları sebebiyle bu maçta forma giyemeyecek. Kart cezalısı Ben Chilwell de bu maçta yer almayacak. Konuk ekip Real Madrid’de ise sakatlığı sebebiyle Ferland Mendy’nin bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Ligin dev maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar… Chelsea - Real Madrid maçı ne zaman? Chelsea - Real Madrid maçı 18 Nisan Salı akşamı saat 22.00'da başlayacak. Maç, EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.