Chery Fiyat Listesi Şubat 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max, Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Haber Merkezi

Yeni yılın gelmesiyle birlikte otomobil markaları, araç fiyatlarında güncellemeler yapmaya başladı.

Şubat ayında araç fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağı ise otomobilseverler tarafından merakla bekleniyordu.

Fiyat araştırmaları yapılırken, en çok dikkat çeken markalardan biri de Chery oldu.

Türkiye’de en çok tercih edilen SUV markalarından biri olan Chery, 1 Şubat itibariyle Şubat ayı için güncel fiyat listesini açıkladı.

İşte Chery 2025 Şubat fiyat listesi:

CHERY OMODA 5 PRO ŞUBAT FİYAT LİSTESİ

Vision 1.820.000 TL

Intelligent 1.970.000 TL

Exceptional 2.099.000 TL

CHERY TİGGO 7 PRO MAX ŞUBAT FİYAT LİSTESİ

Intelligent 2.010.000 TL

Exceptional 2.180.000 TL

CHERY TİGGO 8 PRO MAX ŞUBAT FİYAT LİSTESİ

Intelligent 2.200.000 TL

Exceptional 2.390.000 TL