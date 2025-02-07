Chery Fiyat Listesi Şubat 2025: Tiggo 7, 8 Pro Max, Omoda 5 Pro Güncel Fiyatlar

Haber Merkezi
Yeni yılın gelmesiyle birlikte otomobil markaları, araç fiyatlarında güncellemeler yapmaya başladı.
Şubat ayında araç fiyatlarında bir değişiklik olup olmayacağı ise otomobilseverler tarafından merakla bekleniyordu.
Fiyat araştırmaları yapılırken, en çok dikkat çeken markalardan biri de Chery oldu.
Türkiye’de en çok tercih edilen SUV markalarından biri olan Chery, 1 Şubat itibariyle Şubat ayı için güncel fiyat listesini açıkladı.
İşte Chery 2025 Şubat fiyat listesi:
CHERY OMODA 5 PRO ŞUBAT FİYAT LİSTESİ
Vision 1.820.000 TL
Intelligent 1.970.000 TL
Exceptional 2.099.000 TL
CHERY TİGGO 7 PRO MAX ŞUBAT FİYAT LİSTESİ
Intelligent 2.010.000 TL
Exceptional 2.180.000 TL
CHERY TİGGO 8 PRO MAX ŞUBAT FİYAT LİSTESİ
Intelligent 2.200.000 TL
Exceptional 2.390.000 TL