CHP Genel Başkanı olabilecek mi? Özgür Özel kimdir, nereli ve kaç yaşında? Özgür Özel'in asıl mesleği ne? CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıklayan Özgür Özel hakkında aramalar hız kazandı. Peki, kimdir Özgür Özel? İşte merak edilen hayatı..

ensonhaber.com

CHP Grup Başkanı Özgür Özel parti genel merkezinde yaptığı açıklama ile CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Özgür Özel yaptığı açıklamada "Atatürk'ün partisini iktidar yapmak için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na adaylığımı ilan ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Uzun yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan Özgür Özel hakkında araştırmalar hız kazandı.

Vatandaşlar Özgür Özel'in merak edilenlerini arama motorlarında araştırmaya başladı.

Peki, Özgür Özel kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Özgür Özel'in merak edilenleri..

Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Baba adı Talat anne adı Şükran olan Özgür Özel ilköğretimini Manisa Merkez Gazi İlkokulu'nda tamamladı.

Lise öğrenimine İzmir'de bulunan Bornova Anadolu Lisesinde başlayan Özel son yılında Manisa Lisesine geçerek oradan mezun olmuştur. Özgür Özel 1997 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra eczacılık yapmaya başlayan Özgür Özel 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Manisa Belediye Başkan adayı oldu ancak seçilemedi.

Özgür Özel ilk kez 2011 Türkiye genel seçimlerinde CHP Manisa milletvekili olarak seçildi meclise girdi. 2014 yerel seçimlerinde yeniden Manisa Büyükşehir belediye başkan adayı olan Özgür Özel yine kazanamadı.

Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrar CHP Manisa milletvekili olarak meclise girdi.

24, 25, 26, 27 ve 28. dönem Manisa milletvekili olan Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran 2015 tarihinden 3 Haziran 2023 tarihine kadar Grup Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Özgür Özel 3 Haziran 2023 tarihinde ise CHP Grup Başkanı olarak seçildi.

Didem Özel ile evli olan Özgür Özel'in İpek isminde bir kızı bulunmaktadır. Özgür Özel iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilmektedir.