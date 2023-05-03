CHP İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Seçime az bir süre kala liderlerin miting maratonu devam ediyor. Mitingler yapan Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu hafta sonu İstanbul'da miting yapacaktı. Ancak günü değişti. Peki, CHP İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta yapılacak?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimine gidiyor. Bu seçim öncesi ise liderlerin miting maratonu da devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bir araya geliyor. Seçim mitinglerinde sıra İstanbul'a geldi. İki lider, 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da miting yapacaktı. Ancak CHP, İstanbıul mitinginin tarihini değiştirdi. Peki, CHP İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta yapılacak? CHP İstanbul mitingi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 7 Mayıs Pazar günü İstanbul'da aynı gün aynı saatte farklı meydanlarda miting yapacağı duyurulmuştu. Erdoğan'ın mitingi Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde, Kılıçdaroğlu'nun mitingi ise Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda yapacaktı. Kılıçdaroğlu'nun miting programında değişikliğe gidildi. İstanbul Mitingi bir gün öne çekilerek 6 Mayıs'a alındı.