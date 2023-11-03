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CHP kurultayı ne zaman ve nerede yapılacak? CHP'nin 8. genel başkanı kim olacak?

CHP kurultayı ne zaman ve nerede yapılacak? CHP'nin 8. genel başkanı kim olacak? Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 38. Olağan Kurultayı hakkında aramalar hız kazandı. CHP'nin 8. genel başkanının belirleneceği kurultayın ne zaman yapılacağı merak uyandırdı. İşte kurultay tarihi..

ensonhaber.com Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 38. Olağan Kurultayı için geri sayım başladı.İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı sloganıyla düzenlenecek olan kurultay hakkında aramalar hız kazandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. genel başkanının belirleneceği kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Örsan Kunter Öymen ve İlhan Cihaner yarışacak. Kurultayın ilk gününde genel başkan seçimi yapılacak, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri belirlenecek. Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve Parti Meclisi üyelerini belirleyecek. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 38. Olağan Kurultayı ne zaman ve nerede yapılacak? İşte yanıtı.. Kurultay ne zaman ve nerede? Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda yapılacak. Kurultayın Divan Başkanlığı’nı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak.