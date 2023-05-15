CHP listelerinden seçime giren partiler kaç milletvekili çıkardı? DEVA, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti .. CHP listesinden seçime giren partilerin çıkardığı milletvekili sayıları sosyal medyada gündeme geldi. Peki, CHP listesinden seçime giren partiler kaç vekil çıkardı? İşte yanıtı..

Türkiye'nin uzun süredir merakla beklediği Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi bugün gerçekleştirildi.

Oy sayma işleminin devam ettiği seçimlerde partilerin milletvekili sayıları merak uyandırdı.

Seçime CHP listelerinden giren partilerin kaç milletvekili çıkardığı gündeme geldi.

Bilindiği üzere Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi seçimlere CHP listelerinden girdi.

Peki bu partiler resmi olmayan seçim sonuçlarına göre kaç vekil çıkardı? İşte CHP listesinden seçime giren partilerin çıkardığı milletvekili sayıları..

Cumhuriyet Halk Partisi: 132

DEVA Partisi: 14

Gelecek Partisi: 11

Saadet Partisi: 10

Demokrat Parti: 3