CHP milletvekili adayları tam liste! İşte CHP'nin il il milletvekili adayları Partilerin il il milletvekili aday listeleri seçmenler tarafından merak ediliyor. İşte CHP'nin il il milletvekili listesi..

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için sandık başına gidiyor.

Bugün sabah 08:00 itibariyle başlayan oy verme işlemi saat 17:00'a kadar devam edecek. Milyonlarca vatandaş oylarını kullanmak için sandığa gidiyor.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanının ve 28. Dönem Milletvekillerinin belirleneceği seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor.

Vatandaşların seçimle alakalı merak ettikleri konular arasında partilerin milletvekili adayları geliyor.

En çok merak edilenler arasında ise CHP'nin il il milletvekilleri listesi yer alıyor.

Bilindiği üzere CHP, İYİ Parti ile yapılan fermuar sistemi sebebiyle 16 ilde ortak aday çıkartılıyor.

CHP listelerinde İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve TDP'den adaylar da bulunuyor.

İşte CHP'nin milletvekili adayları tam listesi..