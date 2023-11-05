Haberler



Bilgi



CHP yeni genel başkanı kim oldu? Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti mi?

CHP yeni genel başkanı kim oldu? Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde ikinci tura kalan kurultay heyecanı sona erdi. Peki, CHP yeni başkanı kim oldu? Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti mi? İşte CHP'nin yeni başkanı...