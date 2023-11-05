CHP yeni genel başkanı kim oldu? Kemal Kılıçdaroğlu dönemi bitti mi?

CHP yeni genel başkanını seçti...
Değişim sinyalleri veren parti, kararını verdi.
Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı kurultayda 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu ile Manisa Milletvekili Özgür Özel yarıştı.
Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de 1368 kurultay delegesi, yeni genel başkanı belirlemek için sandık başına gitti.
Genel başkanlık seçimi ikinci turda tamamlanırken CHP'nin yeni genel başkanı da belli oldu.
Vatandaşlar, "CHP yeni genel başkanı kim oldu, kurultayı kim kazandı?" sorularına yanıt arıyor.
Peki, 2023 CHP'nin yeni genel başkanı kim oldu? İşte yanıtı...
İki tur yapıldı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için oy sayımı tamamlandı.
1366 delegesi bulunan CHP'de oy sayımı sonucu Özgür Özel 682 oy, Kemal Kılıçdaroğlu 664 oy aldı.
Salt çoğunluk sağlanamadığı için ikinci tur seçimleri yapıldı.
CHP yeni genel başkanı
CHP genel başkanlık seçimi sonuçlarına göre, delegelerden 812 oy alan CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.
Böylelikle, 13 yıllık Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi.