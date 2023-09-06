Çiftçilere müjde: Ödemeler öne alındı! Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Her yıl çiftçilere sağlanan mazot ve gübre desteği çiftçilerin gündeminde yerini aldı. 2024 yılında yatması beklenen tarımsal destek ödemeleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi. Peki, mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2023 mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL? İşte detaylar…

ensonhaber.com Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan tarımsal destek, çiftçilerin üretimlerini sürdürebilmeleri için kritik bir rol oynuyor. Özellikle mazot ve gübre, ürünlerin verimliliğini artırmak için hayati öneme sahip. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltik üreticilerine güzel bir haber verdi. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan üreticilerin faydalandığı mazot ve gübre desteği ödemeleri 5 ay öne alındı. Gelen müjdeli haberin ardından arama motorlarında "Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak? 2023 mazot ve gübre desteği ne kadar kaç TL" sorularına yanıt aranıyor. Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılı Mart ayında ödenecek olan 2023 yılı buğday, arpa, yulaf, çavdar, tritikale ve çeltik üreticilerine mazot ve gübre desteğinin 2023 Ekim ayı itbariyle yapılacağını belirtti. Ödemeler çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına yatırılacak. 2023 mazot ve gübre desteği ne kadar? 2023 ürünü buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için dekar başına 75 lira mazot desteği, 46 lira gübre desteği ödeniyor. Bu ürünler için gübre ve mazot desteği toplamda dekar başına 121 lira olarak ödeme yapılıyor.

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