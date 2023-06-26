Çifte vatandaşlık nedir, nasıl alınır? Kimler çifte vatandaş olabilir? Çifte vatandaş olma fırsatı sağlayan ülkelerden biri de Türkiye olduğundan, konuya dair bilgiler sıkça araştırılmaktadır. Peki, çifte vatandaşlık nedir ve nasıl alınır? İşte şartları, ücreti ve tüm detaylar...

Kendi vatandaşlığının yanı sıra başka bir ülke vatandaşı da olmayı sağlayan "çifte vatandaşlık" ülkemizde yoğun bir şekilde araştırılıyor.

Özellikle soyağacında göçmenlik olanlar, çifte vatandaşlık almanın peşinden koşuyor.

Türk Vatandaşlık Kanunu’nda ise çifte vatandaşlık durumu “çok vatandaşlık” olarak düzenlenmiştir ve bu durum, Türk vatandaşının aynı anda birden fazla vatandaşlığa sahip olması anlamına gelir.

Çifte vatandaş olma konusunda araştırma yapanlar, bazı soruları detaylıca sorgulamaktadır. Bu soruların başında, şunlar gelmektedir:

Çifte vatandaş olmak kaç para?

Çifte vatandaşlık başvurusu nereye yapılır?

Türkiye hangi ülkelerle çifte vatandaşlık?

Çifte vatandaşlık için hangi belgeler gerekli?

Evlilik ile çifte vatandaş olur mu?

İşte çifte vatandaşlık hakkında bilmeniz gerekenler...

Çifte vatandaşlık nedir?

Çok vatandaşlık, çift vatandaşlık, çoklu vatandaşlık veya çifte vatandaşlık, bir kişinin eşzamanlı olarak bu ülkelerin yasalarına göre birden fazla ülkenin vatandaşı olarak kabul edildiği vatandaşlık statüsüdür.

Nasıl çifte vatandaş olunur?

Çifte vatandaşlık statüsünü elde etmek isteyenler, Türk vatandaşlığın yanında başka bir devlet vatandaşlığına hak kazanması gerekir.

Vatandaşlık bağı bulunan devletin kanunlarına göre çifte vatandaşlık statüsü tanınmış olması şarttır.

Türk Vatandaşlığı Kanunu m.44 gereğince “Herhangi bir nedenle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan kişilerin, bu durumlarına ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak inceleme sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının tespiti halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair açıklama yapılır.”

Çifte vatandaşlık şartları 2023:

Türk vatandaşların çifte vatandaş statüsüne sahip olması için aşağıdaki şartlar sağlanmış olması gerekmektedir:

Bir başka devletin vatandaşlığını kazanmak

Her iki devletin de çifte vatandaşlığı tanıyor olması

İlgili devlet kurumlara bildirimde bulunmak

Evlenince çifte vatandaşlık alınır mı?

Çifte vatandaşlık hakkı evlilik, evlat edinme veya yetkili makam kararıyla alınabilmektedir. Ancak ülkeye göre kontrol etmenizde fayda var.

Çifte vatandaşlık veren ülkeler 2023:

Çifte vatandaşlığa izin veren ülkeler arasında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Brezilya, Çekya, Ermenistan, Fransa, Güney Kore, İrlanda, İspanya, İsrail, Kanada, İtalya, İsveç, İsviçre, Kıbrıs, Meksika, Norveç, Mısır, Romanya, Portekiz ve Şili gibi birçok ülke bulunmaktadır.