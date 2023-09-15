Çığır açacak! Emeklilikte yeni sistem duyuruldu! "Biraz daha çalışayım" dedirtiyor... OVP kapsamında duyurulan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile emekli maaşına ek olarak ödeme alınabilecek. TES, aylık olarak işverenin tazminat ödemesi ile birikecek. İşçi, emekli olurken nakitini cebine koyacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi kadrosu, Orta Vadeli Program'ı duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin ekonomide 3 yıllık yol haritasını açıkladı. Bu kapsamda gündeme gelen konulardan biri de "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi" oldu.

İşçiyi yakından ilgilendiren TES konusunda detaylar belli olmaya başladı.

Emeklilik hayali kuranların ek gelir sahibi olabileceği TES, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile benzer bir mantığa sahip ancak farklılıkları bulunuyor.

OVP’ye göre, yeni kıdem tazminatı sistemi, “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” (TES) adı altında kurulacak.

Tamamlayıcı emeklilik, normal emekli maaşına ek gelir sağlayacak.

Bu sistemde, işverenler her ay çalışanlara maaşlarının yüzde 8,33’ünü tazminat olarak ödeyecek. Bu tutar, çalışanın kişisel hesabında toplanacak ve emeklilik döneminde kullanılabilecek.

Emekli maaşına ek

Yeni sistemde, kıdem tazminatı işten ayrılırken değil, emeklilik döneminde alınacak.

Çalışanlar, 60 yaşına kadar işten ayrılırlarsa, kıdem tazminatının yarısını bir defaya mahsus olmak üzere alabilecekler. Kalan yarısını ise 60 yaşına gelip emeklilik şartlarını yerine getirdikten sonra alabilecekler.

Konuya ilişkin çalışmalar sürerken TES’in detaylarının ilerleyen haftalarda netleşmesi ve 2024’ün son çeyreğinde de yürürlüğe girmesi bekleniyor.