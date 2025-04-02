Cihan Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Cihan Aydın'ın karnesi...

Yağmur Uçar

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçları bu hafta kaldığı yerden devam ediyor.

Karşılaşmalar kapsamında B Grubu'nu birinci olarak bitiren Fenerbahçe ile C Grubu'nu ikinci olarak bitiren Galatasaray çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.

Tek maç eleme usulüne göre Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmaya geri sayım başladı.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakemi kim olacağı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakemi Cihan Aydın olacak.

Peki; Cihan Aydın kimdir? Hakem Cihan Aydın nereli, kaç yaşında? İşte bilgiler...

CİHAN AYDIN KİMDİR

Cihan Aydın, 30 Ağustos 1992 tarihinde Bursa'da doğmuş bir Türk futbol hakemidir.

Hakemlik kariyerine 2009 yılında başlayan Aydın, 2015 yılından itibaren profesyonel liglerde görev yapmaktadır. Süper Lig'deki ilk maçını 2022 yılında yönetmiştir.

2024-2025 sezonunda Süper Lig'de 20, 1. Lig'de ise 1 maç olmak üzere toplam 21 karşılaşmayı yöneten Cihan Aydın, ayrıca 8 kez Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev almıştır. Bu sezon hem Fenerbahçe'nin hem de Galatasaray'ın üçer maçında düdük çalmıştır.

Cihan Aydın'ın yönettiği Fenerbahçe maçlarının tarihleri ve sonuçları şöyle:

01.10.2023 | Fenerbahçe 5-0 Çaykur Rizespor

28.01.2024 | Fenerbahçe 2-1 Ankaragücü

24.02.2024 | Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa

22.04.2024 | Sivasspor 2-2 Fenerbahçe

29.09.2024 | Antalyaspor 0-2 Fenerbahçe

09.02.2025 | Alanyaspor 0-2 Fenerbahçe

16.03.2025 | Fenerbahçe 0-0 Samsunspor

Hakem Cihan Aydın'ın yönettiği Galatasaray karşılaşmalarının tarihleri ve sonuçları şöyle:

08.11.2022 | Galatasaray 2-1 Ofspor (Ziraat Türkiye Kupası)

01.02.2023 | Galatasaray 3-2 Ümraniyespor

16.09.2023 | Galatasaray 4-2 Samsunspor

10.02.2024 | Galatasaray 2-0 Başakşehir

15.04.2024 | Alanyaspor 0-4 Galatasaray

17.09.2024 | Galatasaray 3-1 Gaziantep FK

17.01.2025 | Hatayspor 1-1 Galatasaray

02.03.2025 | Kasımpaşa 3-3 Galatasaray