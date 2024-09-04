Çıktı almak artık çok basit! ŞOK'ta öğrenci dostu yazıcı satışta: İşte fiyatı...

Editör: Yağmur Dinç
Zincir marketlerde okula dönüş fırsatları başladı.
ŞOK marketler, öğrencilerin ihtiyacı olabilecek ürünleri aktüel kataloğuna ekledi.
Defter, kalem, boya seti, okul çantası ve çeşitli ders malzemelerinin yer aldığı katalogda teknolojik fırsatlar da bulunuyor.
Özellikle öğrencilerin çıktı derdini çözecek uygun fiyatlı bir yazıcı yer alıyor.
30 Eylül'e kadar geçerli olan kampanyada EPSON ecotank l3252 çok fonksiyonlu yazıcı modeli sunuldu.
Ultra düşük maliyetli yazıcı için peşin fiyatına 6 taksit imkanı da getirildi.
İşte öğrenci dostu yazıcının özellikleri...