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Çıktı almak artık çok basit! ŞOK'ta öğrenci dostu yazıcı satışta: İşte fiyatı...

Çıktı almak artık çok basit! ŞOK'ta öğrenci dostu yazıcı satışta: İşte fiyatı... Genellikle ödevler için ihtiyaç duyulan çıktı sayfalar, yazıcı olmayan evlerde çileye dönüşebiliyor. Bunun yerine uygun fiyatlı bir yazıcı almak, hayat kurtarıyor. ŞOK aktüelde bu hafta uygun fiyatlı yazıcı yer aldı. İşte fiyatı...