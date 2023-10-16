Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları... 16 Ekim 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette arama yapıyor. İşte çekiliş sonuçları..

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Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılır.

Şans oyunu tutkunları Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 16 Ekim 2023 Pazartesi çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

16 Ekim 2023 Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

2 - 12 - 15 - 31 - 48 - 58 Joker: 71 SüperStar: 66