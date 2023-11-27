Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 27 Kasım Sayısal Loto sonuçları... 27 Kasım 2023 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi hakkında aramalar hız kazandı. İşte çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar..

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Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 27 Kasım 2023 Pazartesi çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

Devreden büyük ikramiyenin 62.426.373 TL olduğu çekiliş hakkında aramalar hız kazandı.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Çekiliş sonuçları

32 - 35 - 36 - 47 - 62 - 63 Joker:1 SüperStar: 57

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