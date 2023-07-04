Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Temmuz Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları.. 3 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte 3 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekiliş olan 3 Temmuz 2023 Pazartesi tarihli çekiliş bugün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şans oyunu tutkunları 3 Temmuz tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini yakından takip ediyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün yapılır.

Büyük ikramiyenin 234.011.593,00 TL olduğu çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

İşte 3 Temmuz 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı..

3 Temmuz 2023 Sayısal Loto sonuçları

Çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar belli oldu. İşte şanslı numaralar..

7 - 14 - 52 - 71 - 77 - 87 Joker: 46 Süperstar: 89