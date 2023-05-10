Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 10 Mayıs Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları.. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişleri şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor. Bu haftanın ikinci çekilişi olan 10 Mayıs tarihli çekiliş için geri sayım başladı.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılır.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir.

Şans oyunu tutkunları 10 Mayıs Çarşamba tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Bu haftanın ikinci çekilişi olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek. Çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI