Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 10 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları.. 10 Nisan 2023 Pazartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak edilmeye başladı. Noter huzurunda yapılacak olan çekiliş için geri sayım başladı..

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 10 Nisan tarihli çekiliş için geri sayım başladı. Çekiliş sonuçları belli olduğu andan itibaren aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek sonuçları öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI