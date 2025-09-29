Çılgın Sayısal Loto çekilişi: 29 Eylül 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi olan 29 Eylül 2025 Pazartesi çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

14 - 35 - 57 - 70 - 76 - 83 Joker: 36 SüperStar: 63