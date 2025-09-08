Çılgın Sayısal Loto çekilişi: 8 Eylül 2025 Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi olan 8 Eylül 2025 Pazartesi çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Bilindiği üzere Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte 8 Eylül Pazartesi çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 - 3 - 12 - 36 - 39 - 87 Joker: 29 SüperStar: 51