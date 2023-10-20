Cilt ömrünü kısaltan hatalar! Siz de yapıyor olabilirsiniz... Cilt yaşlanması, cildin sağlığını ve gençliğini koruma çabalarına rağmen kaçınılmaz bir süreçtir. Bu süreci etkileyen faktörler, genetik mirasımızın yanı sıra günlük çevresel etkenlerle de şekillenir. Cilt yaşlanmasını hızlandıran ve etkileyen bazı önemli faktörler nelermiş gelin beraber göz atalım

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Çevremizde bulunan veya alışkanlıklarımız olan birçok şey cildimizin erken yaşlanması için bir sebep olabilir.

Zaman geçtikçe her insanın yüzünde çizgiler oluşmaya başlar, yüzümüzde gençlikte olan dolgunluğun bir kısmı kaybolmaya başlar. Cildimiz incelir ve kurumaya başlar.

Bu şekilde ilerleyen süreçte değişen cilt içsel faktörlerden etkileniyor diyebiliriz. Cildimizi etkileyen başka bir faktör ise dışsal faktörlerdir.

Çevremiz, yaşam tarzımız ve seçimlerimiz cildimizin erken yaşlanmasına neden olabilir.

Cildimiz için aldığımız önlemlerle yaşlanmayı etkileyen durumları yavaşlatabilir veya engelleyebiliriz.

Hadi gelin beraber yaşlanmaya sebep olan faktörleri inceleyelim...

Genetik faktör

Yaşlanmaya yol açan ve engellenemeyen tek nedendir.

Güneş ışınları

Cildimiz yaşlanmaya başlarken bu süreçte çok fazla güneş ışınına ve UV ışınına maruz kalırsa, DNA hasarına bağlı olarak hasarlı hücrelerin yerine gelecek olan yeni hücre üretimini daha da yavaşlatacaktır.

Kirler ve toksinler

Çevre kirliliği, hava kirliliği, sağlıksız yiyecekler serbest oksijen radikallerini arttırır.

Fazla mimik kullanımı

Mimik hareketlerini sık bir şekilde yapmak ciltte kalıcı derin mimik çizgilerine sebep olur.

Uykusuzluk

Düzensiz uyku, antioksidan olan melatonin hormonunun düzenini bozar ve yaşlanma sürecini hızlandırır.

Sigara

İçerdiği toksik maddeler sebebiyle sigara yaşlanmayı hızlandırır, ciltte kırışıklığın artmasına neden olur, ciltte kötü görünüme sebep olur.

Nargile ve elektronik sigara da bu duruma dahildir.

Alkol

Alkol kullanımı fazla idrara ve su kaybına neden olur. Bu da ciltte kuruluk gibi problemleri ortaya çıkarır.

Kötü beslenme

Kötü beslenme ciltte solgunluk, kızarıklık ve akne gibi oluşumlara sebep olur.

Kilo kaybı

Dengesiz ve kontrolsüz kilo alıp verme durumu ciltte sarkma gibi durumlara neden olur.

Dehidratasyon

Su tüketimini düzenli bir şekilde gerçekleştirmeyen kişilerin cildinde kuruma gibi belirtiler ortaya çıkar.

Not:

Cildinizin güzelliğini ve dokusunun sağlığını kaybetmemek için bu adımlara dikkat etmenizde fayda var.

Sağlıkla kalın!