Cilt ömrünü kısaltan hatalar! Siz de yapıyor olabilirsiniz...

Çevremizde bulunan veya alışkanlıklarımız olan birçok şey cildimizin erken yaşlanması için bir sebep olabilir.
Zaman geçtikçe her insanın yüzünde çizgiler oluşmaya başlar, yüzümüzde gençlikte olan dolgunluğun bir kısmı kaybolmaya başlar. Cildimiz incelir ve kurumaya başlar.
Bu şekilde ilerleyen süreçte değişen cilt içsel faktörlerden etkileniyor diyebiliriz. Cildimizi etkileyen başka bir faktör ise dışsal faktörlerdir.
Çevremiz, yaşam tarzımız ve seçimlerimiz cildimizin erken yaşlanmasına neden olabilir.
Cildimiz için aldığımız önlemlerle yaşlanmayı etkileyen durumları yavaşlatabilir veya engelleyebiliriz.
Hadi gelin beraber yaşlanmaya sebep olan faktörleri inceleyelim...
Genetik faktör
Yaşlanmaya yol açan ve engellenemeyen tek nedendir.
Güneş ışınları
Cildimiz yaşlanmaya başlarken bu süreçte çok fazla güneş ışınına ve UV ışınına maruz kalırsa, DNA hasarına bağlı olarak hasarlı hücrelerin yerine gelecek olan yeni hücre üretimini daha da yavaşlatacaktır.
Kirler ve toksinler
Çevre kirliliği, hava kirliliği, sağlıksız yiyecekler serbest oksijen radikallerini arttırır.
Fazla mimik kullanımı
Mimik hareketlerini sık bir şekilde yapmak ciltte kalıcı derin mimik çizgilerine sebep olur.
Uykusuzluk
Düzensiz uyku, antioksidan olan melatonin hormonunun düzenini bozar ve yaşlanma sürecini hızlandırır.
Sigara
İçerdiği toksik maddeler sebebiyle sigara yaşlanmayı hızlandırır, ciltte kırışıklığın artmasına neden olur, ciltte kötü görünüme sebep olur.
Nargile ve elektronik sigara da bu duruma dahildir.
Alkol
Alkol kullanımı fazla idrara ve su kaybına neden olur. Bu da ciltte kuruluk gibi problemleri ortaya çıkarır.
Kötü beslenme
Kötü beslenme ciltte solgunluk, kızarıklık ve akne gibi oluşumlara sebep olur.
Kilo kaybı
Dengesiz ve kontrolsüz kilo alıp verme durumu ciltte sarkma gibi durumlara neden olur.
Dehidratasyon
Su tüketimini düzenli bir şekilde gerçekleştirmeyen kişilerin cildinde kuruma gibi belirtiler ortaya çıkar.
Not:
Cildinizin güzelliğini ve dokusunun sağlığını kaybetmemek için bu adımlara dikkat etmenizde fayda var.
Sağlıkla kalın!