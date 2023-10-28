Ciltteki çatlaklara elveda deme zamanı! Bu yöntem ile pürüzsüz olacaksınız... Cilt çatlakları, sık karşılaşılan sorunlardan bir tanesidir. Bu çatlaklar özellikle ani kilo değişiklikleri veya doğum sonrası dikkat çekerler. Mor ve kırmızı renkte görünen çatlaklar, özgüveni etkileyebilir. İşte tam da bu sorunu yaşayanlar için etkili ve sonuç alabilecekleri bazı kolay tedaviler...

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Cildimizde birçok sebepten çeşitli hasarlar oluşabilir. Zamanla bu hasarlar çatlaklara dönüşebilir. Çatlaklar genelde aşırı ani kilo alıp vermede ve doğum gibi durumlardan hemen sonra veya o süreçte ortaya çıkar.

Çatlaklar en çok kadınların vücudunda kolayca ortaya çıkar.

Bu durum cildin aniden esnemesi gibi durumlarda oluşur. Cilt katmanları yer yer çatlayarak daha alt katmanların görünmesine sebep olur ve buna çatlak denir.

Bu çatlaklar genelde mor ve kırmızı arasında değişebilir. Bu çatlak görünümü hızlı geçmediği için taşıyan kişiyi mutsuz eden bir görüntü olur.

Bu süreci hızlandırmak için birçok doğal yöntem ve tıbbi müdahaleler olsa da hepsinden daha önemli olan spordur diyebiliriz.

İşte o doğal ve kolay çözümlerden bazıları…

Fazla su tüketimi

Su içmek cildi esnetir ve gerekli nemi sağlayarak derinin daha da esnek hale gelmesini sağlar.

Bu sayede ciltte çatlak görünümlerinde değişimler olmaya başlar ve yeni çıkabilecek çatlakların sayısı da azalır.

Aloe vera kullanımı

Aloe verayı birçok yerde kullanılırken görmüşsünüzdür. Bu bitki yatıştırıcı bir özelliğe sahiptir.

Aloe veradan bir parça kopartın ve o parçayı ciltte çatlak olan kısmın üzerine yerleştirin.

Bir süre bekletin ve ardından ılık su ile güzelce durulayın. Daha iyi sonuç almak istiyorsanız jel haline getirerek bir karışım ile de cildinize müdahale edebilirsiniz.

Yumurta beyazı kullanımı

Yumurtanın içeriğinde bulunan amino asitler, proteinler hasar bulunan cildi kolayca onarır.

İki yumurta alın ve yumurtanın beyazlarını ayırıp güzelce çırpın.

Çırptığınız yumurta beyazlarını köpük hale gelene kadar iyice çırpın. Çırptığınız yumurtayı bir sünger veya fırça ile cildinize sürüp kurumaya bırakın.

Yumurta kuruduktan soğuk su ile iyice durulayın. Durulama işleminiz bittikten sonra zeytinyağı sürerek nemlendirmeye bırakın.

Limon suyu

Limon asitli bir meyvedir ve asidi birçok şeye tat vermekle beraber iyileştirici etkilere de sahiptir.

Bir limonu alıp kesip cildinizde çatlak kısma uygulayın ve bir süre bekleyin. 10 dakika kadar bekledikten sonra bol su ile durulanarak cildinizden arındırın.

Limondan sonra cildinize güzel bir nemlendirici sürebilirsiniz.

Kakao yağı

Kakao yağının faydaları saymakla bitmiyor. Bunlardan en önemlisi de cilt kırışıklıkları üzerine olan yoğun etkileridir.

Kakao yağını cildinizde kırışık ve hasarlı kısma uygularsanız kısa sürede etkili bir sonuç elde edersiniz.

Günde iki defa olmak üzere düzenli olarak kullanmanız önerilir.

Cerrahi seçenekler

Lazer tedavisi

Lazer tedavisi de çatlaklar üzerinde etkilidir.

Cildin kolejen, elastin ve melanin üretimi lazerle sağlanabilir.

Çatlak şekline göre doktor uygun bir lazer yöntemi izleyerek çatlaklarınızdan sizi kurtarabilir.

Çatlakların olduğu noktaya acısız işlem uygulanması pulse boya tedavisi olarak da geçmektedir.

Yani lazer ışığı, enerjisi damarların yapısını bozarak çatlak görünümünü ya ortadan kaldırır ya da beyaza dönüşmesini sağlar.

Ne olursa olsun kendinizi ve bedeninizi sevmekten hiç vazgeçmeyin.

Her şeyin bir tedavisi vardır ve iyileşmesi mümkündür. Tabii bu yöntemleri doktor gözetiminde yapmayı unutmayın...

Sağlıkla kalın!