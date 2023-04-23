Cim Bom Bom tezahüratı bakın nereden çıkmış! UltraAslanlar bile bilmiyor... Galatasaray tribünlerinin kulaklara kazınan sloganı Cim Bom Bom, ilginç bir hikayeden geliyor. Sizler için araştırdık...

Futbol takımlarının marşları ve tezahüratları, taraftarların dilinden düşmez. Her takımın ayrı ayrı sloganları vardır ve tribünlerde yankılanır.

Galatasaray da kendi marşları ve attıkları sloganlar ile dikkat çeken takımlardan birisi.

UltraAslan taraftarları, "Re,re,re; Ra,ra,ra Galatasaray Galatasaray Cim Bom Bom" tezahüratıyla her maç coşuyor, coşturuyor.

Peki, "Cim Bom Bom" ne demek, nereden geliyor? İşte Cim Bom Bom tezahüratının hikayesi...

Cim Bom Bom'un hikayesi

Cimbomsloganını Türkiye'ye getiren Sabit Cinol'dur.

Sabit Cinol eğitim için gittiği İsviçre de aynı zamanda futbol oynuyordu.

Servette Kulübü'nde futbol oynayan Sabit Cinol, taraftarların “jim bom bom” tezahüratlarından etkilendi. İstanbul'a 1924 yılında dönen Cinol, Galatasaray Kulübü'ne geldiğinde, Servette takımının sloganını önce arkadaşlarıyla paylaştıktan sonra, bunu “re re re ra ra ra Galatasaray, Galatasaray Cim Bom Bom” olarak uyarladı.

75 yıllık bu tarihi slogan bugün Galatasaray ile aynı anlamı taşımaktadır.