Çimariva selamı nedir? Çimariva selamı nasıl yapılır? Türk donanması, Cumhuriyet'in 100. yılı sebebiyle Boğaz'da tarihinin en büyük resmi geçidini yaptı. Töreni izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çimariva selamı ile selamlandı. Peki, çimariva selamı nedir?

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Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Bağazı’nda 100 gemi ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları için geçit töreni düzenledi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin en büyük savaş gemisi yerli ve milli üretim TCG Anadolu ve beraberindeki 100 gemi İstanbul Boğazı geçişi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çimariva selamında bulundu.

Gemi personelinin çimariva selamı yapmasının ardından çimariva selamı hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, çimariva selamı nedir ve nasıl yapılır? İşte Çimariva selamı hakkında bilmeniz gerekenler..

Çimariva selamı nedir?

Çimariva selamı denizcilikte kullanılan bir selamlama şeklidir. Çimariva selamı, gemi personelinin gemi boyunca nizami bir şekilde selamlama için yanyana dizilmesine verilen isimdir.

Bu selamın verilebilmesi için gemi personelinin aynı hizada, aynı yapıda ve aynı tip giyinmesi gerekmektedir.