Çin’i esir alan esrarengiz virüs adım adım yaklaşıyor! Aman bu belirtilere dikkat… Çin ve Hindistan’ı etkisi altına alan gizemli virüs Avrupa’ya da sıçradı. Danimarka ve Hollandalı yetkililer açıkladı. Adım adım yaklaşıyor…

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Çin’i etkisi altına almasıyladkkatleri üzerine çeken gizemli pnömoni virüsü aynı hızla Hindistan’ı da sarmışı. Çin ve Hindistan’dan sonra Avrupa’ya da sıçrayan virüs Danimarka ve Hollandayı vurdu.

Gizemli virüsün belirtileri arasında; boğaz ağrısı, tükenmişlik ve uzun süreli öksürük bulunuyor.

Hindistan alarm durumunda…

Çin'de haftalardır devam eden COVID-19 benzeri Pnömoni virüsü, dünyada büyük bir endişeye yol açıyor. Bu durum, dünya genelinde yeni bir salgının olasılığıyla ilgili yüksek bir alarm seviyesine yol açmakta. Komşu ülkeler, özellikle Hindistan gibi, 2019'da ortaya çıkan koronavirüs salgınından sonra ortaya çıkabilecek yeni bir virüse karşı tedbirli bir şekilde hareket etmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Danimarka ve Hollanda’da virüsün etkisinde…

Korkulan senaryo gerçekleşiyor. Çin'i etkisi altına alan virüs, Avrupa'ya da yayıldı. Danimarka ve Hollanda'daki tıbbi yetkililer, virüsün bu bölgelerde de yayıldığını doğruladı.

Hollanda'daki yetkililer, virüsün özellikle 5 ile 14 yaş arasındaki çocukları etkilediğini ve sadece bir hafta içinde bu yaş grubundaki vaka sayısının 100.000'de 130'a yükseldiğini belirtti.

Bu, kış gribi gibi hastalıkların normalde bu dönemde görülen miktarının iki katından fazla bir artışı temsil ediyor.

Vaka sayıları hızlıca artıyor…

Beş hafta içinde vaka miktarı 3 katı artışla 168’den 541’e yükseldiğini belirtildi. Danimarka Stanes Serum Enstitüsü’nün kıdemli araştırmacılarından Hanne-Dorthe Emborg, "Geçtiğimiz beş haftada yeni vakaların sayısı arttı önemli ölçüde ve artık normalden çok daha fazla vaka görüyoruz ve ülke genelinde yaygın bir enfeksiyon var." dedi.