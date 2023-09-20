Cinsel isteği artırmanın doğal yolları! Hangi yiyecekler cinsel gücü arttırır? İşte o besinler.. Erkeklerde cinsel gücü ve isteği artıran yiyecekler arama motorlarında en çok araştırılanlar arasında yer almaktadır. Peki, cinsel gücü artıran yiyecekler hangileridir? İşte cinsel isteği artıracak o besinler..

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Cinsel gücü arttıran yiyecekler hem erkekler hem kadınlar tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaktadır.

Yapılan araştırmalar bazı sebze, meyve ve tahıl çeşitlerinin cinsel gücü arttırdığını ortaya koyuyor.

Cinsel gücü artıran bu yiyecekler, aynı zamanda kalp sağlığı için de son derece faydalıdır.

Bu yazımızda erkeklerde cinsel gücü ve isteği arttıran yiyecekleri sizler için derledik.

Peki cinsel gücü artıran yiyecekler hangileridir? İşte cinsel isteği arttıracak bazı besinler..

Kuşkonmaz

İyi bir afrodizyak olarak bilinen kuşkonmaz cinsel isteği ve uyarılmayı artırır. Kuşkonmaz içerdiği B6 ve E vitamini ile folat sayesinde hem erkek hem de kadınlarda seks hormonlarının daha fazla salgılanmasını sağlar.

Çilek

Çilek cinsel bölgeye giden kan akımı performansı açısından büyük önem taşımaktadır. Çilek içinde bulunan antioksidanlar, folik asit ve C vitamini sayesinde cinsel bölgenin daha hızlı uyarılmasını sağlıyor.

Badem

Çinko kaynağı badem, cinsel isteğin yükselmesinde yardımcı bir rol oynuyor. Ayrıca cinsel performansa iyi gelen pek çok mineral içeriyor.

Karpuz

Cinsel bölgeye giden kan akımı, performans için büyük önem taşıyor. Karpuz içerdiği sitrülin” maddesi ile cinsel bölgenin kanlanmasını, dolayısıyla uyarılmanın hızlanmasını sağlıyor.

Susam

Önemli bir çinko kaynağı olan susam cinsel isteği arttırır.

Yeşil yapraklı sebzeler

Başta roka olmak üzere, koyu yeşil yapraklı sebzeler C vitamini dışında da içerdikleri mineral ve antioksidanlarla cinsel sağlığı iyileştiriyor, özellikle de isteği arttırıyor.

İncir

En önemli doğal afrodizyaklardan birisi olan incir hem cinsel sağlık için hem de kalp sağlığı için son derece faydalıdır.

Avokado

Cinsel isteği artıran hormonların salgılanmasını hızlandıran avokado, içinde sadece E Vitamini değil , kalp sağlığı için de yararlı olan B6 ve potasyum barındırıyor.

Kereviz

Kereviz içerdiği maddelerle cinsel isteği artıran sinyaller oluşturmaktadır.

Kakao

Saf kakao halindeki çikolata, arterleri genişleten nitrik oksiti artıran flavonoidler içeriyor ve özellikle elli yaş üzerindeki kişiler üzerinde cinsel gücü artırabiliyor. Çikolata alımında aşırıya kaçmadan tüketmek yeterli olacaktır.

Sarımsak

Sarımsak hem cinsel hormonların salgılanmasını sağlıyor hem de cinsel bölge damar yapısını ve kanlanmayı düzenlemektedir.

Havyar

Havyarın cinsellik konusunda önemli bir etkisi olduğu biliniyor. Havyar düzenli şekilde tüketildiği zaman cinsel isteği arttıran bir yiyecektir.

Fındık

İçerisinde cinsel damarları genişleterek cinsel bölgeye kan pompalanmasına yardımcı olan ve böylece uyarılmayı hızlandıran L-Arginin bulunan fındık en meşhur afrodizyaklardandır.

Yeşil çay

Yeşil çay içerdiği yüksek oranda C vitamini ile cinsel isteği yükseltmektedir.