Cinsel istek neden azalır? Hangi yiyecekler cinsel isteği arttırır? Cinsel isteğin neden azaldığını ve cinsel isteği artırıcı besinleri sizler için derledik. İşte konu hakkında merak edilenler..

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Libido azalmasının birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında stres, hormonal değişiklikler, ilişki sorunları, ilaç yan etkileri, depresyon veya başka sağlık sorunları bulunabilir.

Libido düşüklüğüne etki eden faktörler arasında yaşlanma, yorgunluk, düzensiz uyku, alkol ve sigara kullanımı da yer alabilir.

Sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek veya profesyonel yardım alarak bu sorunları çözmek, genellikle cinsel sağlığı olumlu yönde etkileyebilir.

Bu tarz sorun yaşayan kişiler isteklerini geri kazanmak için farklı besinler tüketiyor.

Libidoyu artırıcı etkileri olduğuna inanılan bazı besinler bulunmaktadır.

Deniz ürünleri (özellikle omega-3 içeren balıklar), kabak çekirdeği, badem, avokado, çilek, çikolata, zencefil, kuşkonmaz ve sarımsak cinsel isteği artırma özellğine sahiptir.

Fakat bireylerin vücutları farklı tepkiler verebileceğinden, sağlık durumlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak bu besinlere özellikle dikkat etmek önemlidir.