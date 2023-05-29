Cinsiyetine göre seçin! İşte erkek ve dişi karpuzun farkı Karpuzun cinsiyeti olduğu bilgisi duyanları şoke ederken, aradaki lezzet farkına göre seçim yapanlar oluyor. Peki, erkek ve dişi karpuz nasıl anlaşılır? İşte farkları...

"Karpuzun cinsiyeti mi olur" diye şaşırabilirsiniz ancak işinizi kolaylaştıracak detayları açıklıyoruz.

Karpuz, yazın vazgeçilmez meyvesi. Sulu, kırmızı, tatlı aromasıyla sıcak havalarda iç ferahlatan bir meyvedir.

Karpuzun iyisini yemek için, iyi bir seçici olmak gereklidir. Çizgileri ve yuvarlaklığına göre karpuz seçmekte usta değilseniz, birkaç püf nokta paylaşacağız.

Dişi ve erkek karpuz

Üreticiler, karpuzu cinsiyetine göre ayırt ediyor. Dişi ve erkek karpuzun farkı, dışardan anlaşılıyor.

Uzun ve oval karpuzlar erkek, tam yuvarlak olanlar dişi karpuz olarak biliniyor.

Erkek karpuz daha sulu, dişi karpuz ise daha tatlı oluyor.