Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D grubu ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile karşı karşıya gelecek. İşte kritik maçın detayları..

ensonhaber.com Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi D grubu ilk maçında deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaşacak. Temsilcimiz Beşiktaş D grubunda Club Brugge, Bodo Glimt ve Lugano takımları ile mücadele edecek. Şenol Güneş'in çalıştırdığı siyah beyazlılar grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Beşiktaş hafta sonu oynadığı Süper Lig maçında deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu. Futbolseverler Club Brugge ile Beşiktaş arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı. Peki, Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Club Brugge - Beşiktaş maçı ne zaman? Club Brugge - Beşiktaş maçı 21 Eylül Perşembe günü saat 22:00'da oynanacak. Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele EXXEN ekranlarında canlı yayınlanacak.

Salih Demirgan

Seo Editor

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