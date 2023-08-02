Çocuğa isim koyarken nelere dikkat edilmelidir? Çocuğa verilecek ismin Kur'an-ı Kerim'de geçmesi şart mı? Çocuğa isim koyarken nelere dikkat edilmelidir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte merak edilen bu sorunun yanıtı..

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Vatandaşlar dini açıdan cevabını merak ettiği soruları Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun resmi internet sitesi üzerinden sorarak meraklarını giderebiliyor.

Birçok kişi tarafından araştırılan ve cevabı merak edilen "Çocuğa isim koyarken nelere dikkat edilmelidir?" sorusunun cevabı araştırılıyor.

Vatandaşlar bu sorunun cevabını öğrenmek için arama motorlarında çeşitli araştırmalar yapıyorlar.

Halk arasında çocuğa koyulacak ismin Kur’an-ı Kerim’de geçmesi gerektiği şeklinde bir inanış bulunuyor.

Vatandaşlar bu soruların cevabını öğrenmek için Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinden bu sorulara yanıt aradılar.

İşte kurulun bu sorular hakkında verdiği cevap..

Soru

Çocuğa isim koyarken nelere dikkat edilmelidir?

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun cevabı

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bu soruya verdiği yanıt şu şekilde;

Anne-babanın çocuğuna karşı görevlerinden birisi de ona güzel bir isim vermektir. Nitekim Hz. Peygamber, insanların kıyamet günü isimleri ile çağrılacağını belirterek “Çocuklarınıza güzel isim koyunuz.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 69) buyurmuştur. Konulacak isimlerin mutlaka Arapça olması ve bu ismin Kur’an-ı Kerim’de geçmesi gerekmez. Çocuğa isim koyarken dikkat edilecek husus, yadırganmayacak güzel anlamlı bir isim olmasıdır.