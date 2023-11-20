Çocuğu okula gidene ödeniyor! En az 2.400 lira... SED ödemeleri kapsamında çocukları okula giden ebeveynler ihtiyaç şartlarını sağlaması durumunda ödeme alabiliyor. İlkokul, ortaokul ve lise olmak üzere işte ödenen tutarlar...

ensonhaber.com

Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, çocukların okula devamlarını teşvik etmek ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla ödeme gerçekleştiriyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 2023 Kasım ayında gerçekleştirilen ödemelerin toplam değerinin 528 milyon lirayı aştığını açıkladı.

Çocuğu okula giden aileler, bu destekten faydalanmak için detayları araştırıyor.

Eğitim giderlerini karşılayan ödenek ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere farklı tutarlarda ödeniyor.

İşte eğitim seviyesine göre ödeme tutarları...

SED yardımı başvurusu 2023

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

SED ödemeleri 2023

Okul Öncesi: 2,422 TL

İlkokul-Ortaokul: 3,622 TL

Lise: 3,874 TL

Üniversite: 4,359 TL