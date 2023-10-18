Çocuğumu korumak için hangi duayı okumalıyım? Çocuklar için en hayırlı dualar Anne ve babalar, çocuklarını koruyup kollamak için Allah'a dua eder. Çocuklar için okunacak dualar, bu kapsamda arama motorlarında araştırılıyor. İşte hayırlı çocuk için, çocuğun korkmaması ve korunması için, nazar değmemesi için okunacak günlük dualar...

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Çocuk, "insan yavrusu" anlamına gelmektedir. Ebeveynler, yavrularını her türlü kötülükten korumak ister. Koruyucu olan yalnızca Allah'tır.

Yüce Allah'a hayırlı bir evlat olması, korunması, karakteri, huyu ve sağlığı için dua edilir.

"Davranış bozukluğu olan çocuğa okunacak dua, Asi sinirli çocuğa okunacak dua, Huysuz sinirli çocuğa okunacak dua, Sebepsiz ağlayan çocuğa okunacak dua, Hareketli ve söz dinlemeyen çocuğa okunacak dua, Anneden evlada dua" gibi başlıklar en sık araştırılanlar arasındadır.

Peki, çocuklarıma hangi duaları okumalıyım? Çocuklara okunacak günlük dualar nelerdir? İşte evlatları kalkan gibi koruyup kollayan dualar...

Çocuklarınıza okuyun

Çocuğa okunacak dua olarak genelde alimler Ayet – el Kürsi, İhlas, Felak ve Nas sureleri ile Muavvizeteyn surelerinin okunmasını tavsiye etmektedir.

Korkan çocuğa dua

Hâlid b. Velid (r.a.)’dan rivayetine göre: “Ey Allah’ın Rasûlü, ben uykuda korkutuluyorum.” dedi. Efendimiz (SAV) şu duayı oku buyurdular:

“Euzü bi-kelimatillahi’t-tammeti min gadabihî ve ikâbihî ve şerri ibâdihî ve min hemezati’ş-şeyetîni en yahdûrun.”

"Allah’ın gazabına uğramaktan, O’nun cezâsından, kullarının şerrinden ve bana gelmelerinden Allah’ın tam kelimelerine sığınırım." (Ebû Dâvud, Tıb, 19)

Yaramaz çocuğa dua

Hz. Enes’in bildirdiğine göre Hz. Peygamber (asm) Efendimiz, huysuz ve yaramaz çocuğun kulağına Al-i İmran suresinin 83. ayetini okumayı tavsiye etmiştir. (İbn Ebi Hatim, 2/696, no: 3773)

Efe gayre dinillâhi yebğûne ve lehû esleme men fis semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn.

Allah’ın dininden başka bir din mi arıyorlar. Oysa yerde ve gökte bulunanların tamamı isteyerek veya istemeyerek, ona teslim olmuşlardır. Ve hepsi ona döndürüleceklerdir. (Al-i İmran, 3/83)