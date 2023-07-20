Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışır? İşte ortalama maaşları 2023!

Üniversite tercih dönemlerinde özellikle kararsız kalan öğrenciler bölümlere dair araştırmalar yapıyor.
Günümüzde en sık tercih edilen bölümlerden biri de Çocuk Gelişimi ve Eğitimi oluyor.
Çocuklarla vakit geçirmeyi sevenler, meslek olarak yapabilmek adına tercih ediyor. Çocuk gelişimi iş imkanları, çalışma şartları ve maaşları bu kapsamda merak ediliyor.
2 yıllık (önlisans) ve 4 yıllık (lisans) olmak üzere programları bulunan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi oldukça kapsamlı bir bölümdür. Sosyoloji, psikoloji ve anatomi gibi derslerin bulunduğu bu programda öğrencilere çocuk ve aile ile ilişkili olan pek çok alanda eğitim verilir.
Peki, Çocuk Gelişimi Bölümü dersleri neler? Çocuk gelişimi mezunları ne iş yapar? Ne kadar maaş alır? İşte detaylar...
Çocuk Gelişimi Bölümü dersleri 2023
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde eğitim süresince kimya, fizik, matematik ve biyoloji gibi dersler verilir. Bununla beraber bölümde uygulamalı dersler ile staj olanakları da mevcuttur.
Anatomi, Bilimsel Araştırma Teknikleri
Psikoloji, Sosyoloji Giriş
Anne- Çocuk Beslenmesi, Yaşam Becerileri
Anne Çocuk Sağlığı, Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim
Oyun ve Oyun Materyalleri, Özel Eğitime Giriş
Bilişsel ve Dil Gelişimi, İlk Yardım
Çocuk Hakları ve Hukuku, Okul Öncesi Eğitim Programları
Üstün Zekâlı Çocuklar ve Eğitimleri, Aile Danışmanlığı
Çocuk Gelişimi Araştırmaları, Risk Altında Bulunan Çocuklar ve Eğitimleri
Eğitim Felsefesi, Aile İlişkileri
Çocuk Gelişimi mezunu ne iş yapar?
Çocukların 0-18 yaş aralığı boyunca olan gelişim alanlarını gözlemleyerek gelişim düzeylerini saptama
Bireylere gelişim düzeyleri ile uyumlu olan destekleyici eğitim programları hazırlama
Program denetleme ve uygulama
Çocuklara yönelik eğitimsel çevre düzenlemesi yapma
Hazırlanan eğitim programlarının uygunluğunu gözlemleme ve bu programlar konusunda düzenleme yapma
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında rol oynayan kişiler ile ailelere ve ilgili kurumlara bu disiplin hakkında danışmanlık yapma
Toplumu çocuk gelişimi disiplininin temel ilkeleri konusunda bilgilendirme
Aile ve çocuk ile bağlantılı olan belli başlı disiplinlerle iş birliği yaparak çeşitli projeleri hayata geçirme
İş imkanları
Çocuk gelişimi eğitmenlerinin çalışabildikleri iş ve görevler şu şekildedir:
Anaokulu eğitim personeli
Oyun ablalığı
Özel eğitim personeli
Rehberlik ve danışmanlık personeli
Okul öncesi öğretmeni ( 4 yıllık)
Çalışma yerleri
Özel ve devlet okulları
Eğitim kurumları
Rehabilitasyon merkezleri
Anaokulları
Aile ve kadın dernekleri
Çocuk Esirgeme Kurumu
Rehberlik ve danışmanlık merkezleri
Rehberlik ve araştırma merkezleri
Halk eğitim merkezleri
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Çocuk Gelişimi mezunları ne kadar maaş alır?
Çocuk Gelişimi Öğretmeni 2023 yılında ortalama 15-20 bin TL maaş almaktadır.