Çocuk Gelişimi Bölümü mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışır? İşte ortalama maaşları 2023! Üniversite tercihlerinde Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü yazacak olanlar, mezun olduktan sonra iş ve maaş imkanlarını araştırıyor. Peki, çocuk gelişimi mezunları ne iş yapar, ne kadar maaş alır, nerelerde çalışır? İşte merak edilenler...

Üniversite tercih dönemlerinde özellikle kararsız kalan öğrenciler bölümlere dair araştırmalar yapıyor.

Günümüzde en sık tercih edilen bölümlerden biri de Çocuk Gelişimi ve Eğitimi oluyor.

Çocuklarla vakit geçirmeyi sevenler, meslek olarak yapabilmek adına tercih ediyor. Çocuk gelişimi iş imkanları, çalışma şartları ve maaşları bu kapsamda merak ediliyor.

2 yıllık (önlisans) ve 4 yıllık (lisans) olmak üzere programları bulunan Çocuk Gelişimi ve Eğitimi oldukça kapsamlı bir bölümdür. Sosyoloji, psikoloji ve anatomi gibi derslerin bulunduğu bu programda öğrencilere çocuk ve aile ile ilişkili olan pek çok alanda eğitim verilir.

Peki, Çocuk Gelişimi Bölümü dersleri neler? Çocuk gelişimi mezunları ne iş yapar? Ne kadar maaş alır? İşte detaylar...

Çocuk Gelişimi Bölümü dersleri 2023

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde eğitim süresince kimya, fizik, matematik ve biyoloji gibi dersler verilir. Bununla beraber bölümde uygulamalı dersler ile staj olanakları da mevcuttur.

Anatomi, Bilimsel Araştırma Teknikleri

Psikoloji, Sosyoloji Giriş

Anne- Çocuk Beslenmesi, Yaşam Becerileri

Anne Çocuk Sağlığı, Fiziksel Büyüme ve Motor Gelişim

Oyun ve Oyun Materyalleri, Özel Eğitime Giriş

Bilişsel ve Dil Gelişimi, İlk Yardım

Çocuk Hakları ve Hukuku, Okul Öncesi Eğitim Programları

Üstün Zekâlı Çocuklar ve Eğitimleri, Aile Danışmanlığı

Çocuk Gelişimi Araştırmaları, Risk Altında Bulunan Çocuklar ve Eğitimleri

Eğitim Felsefesi, Aile İlişkileri

Çocuk Gelişimi mezunu ne iş yapar?

Çocukların 0-18 yaş aralığı boyunca olan gelişim alanlarını gözlemleyerek gelişim düzeylerini saptama

Bireylere gelişim düzeyleri ile uyumlu olan destekleyici eğitim programları hazırlama

Program denetleme ve uygulama

Çocuklara yönelik eğitimsel çevre düzenlemesi yapma

Hazırlanan eğitim programlarının uygunluğunu gözlemleme ve bu programlar konusunda düzenleme yapma

Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında rol oynayan kişiler ile ailelere ve ilgili kurumlara bu disiplin hakkında danışmanlık yapma

Toplumu çocuk gelişimi disiplininin temel ilkeleri konusunda bilgilendirme

Aile ve çocuk ile bağlantılı olan belli başlı disiplinlerle iş birliği yaparak çeşitli projeleri hayata geçirme

İş imkanları

Çocuk gelişimi eğitmenlerinin çalışabildikleri iş ve görevler şu şekildedir:

Anaokulu eğitim personeli

Oyun ablalığı

Özel eğitim personeli

Rehberlik ve danışmanlık personeli

Okul öncesi öğretmeni ( 4 yıllık)

Çalışma yerleri

Özel ve devlet okulları

Eğitim kurumları

Rehabilitasyon merkezleri

Anaokulları

Aile ve kadın dernekleri

Çocuk Esirgeme Kurumu

Rehberlik ve danışmanlık merkezleri

Rehberlik ve araştırma merkezleri

Halk eğitim merkezleri

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Çocuk Gelişimi mezunları ne kadar maaş alır?

Çocuk Gelişimi Öğretmeni 2023 yılında ortalama 15-20 bin TL maaş almaktadır.