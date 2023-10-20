Çocuklarda ağlama krizleri neden olur? Ağlayan çocuklara nasıl davranılmalı? Uzmanlar açıkladı.. Çocuklarda ağlama krizleri neden olur sorusu sık sık araştırılıyor. Uzmanlar bu konu hakkında önemli bilgiler veriyor. İşte konu hakkında bilmeniz gerekenler...

ensonhaber.com

Sürekli ağlayan çocuklar anne ve babaları son derece zor duruma sokmaktadır. Anne ve babalar çocuklarının ağlamasını durdurmak için her yolu deniyorlar.

Bazı ebeveynler durmadan ağlayan çocuklarının şımarık olduklarını iddia ederek ağladığını düşünmektedir.

Konunun uzmanları bazı ipuçları vererek ağlama krizine giren çocuklara karşı nasıl davranılması gerektiği hakkında önemli bilgiler veriyor.

Uzmanlara göre çocuklar ebeveynlerinden ilgi görmek için ağlama yoluna giderler.

Onlardan ilgi gelene kadar ağlamalarını sürdüren çocuklar bu yol ile kendilerini ifade ettiklerini düşünürler.

Ağlayarak isteklerini yerine getirmeye çalışan çocuklar bunu bazen bir koz olarak kullanmaktadır.

Uzmanlar bu konuda ebeveynlerin işine yarayabilecek bazı önemli ipuçları veriyor.

Çocuklar neden ağlama ihtiyacı duyar?

Ağlamak bir bebeğin veya çocuğun çaresizliğini dışarı vurma halidir. Genellikle ebeveynlerin çocuğun ihtiyaçlarını zamanında gidermesiyle bu ağlamalar en aza inebilir.

Genelde çocuklar normal şartlarda elde edemedikleri isteklerini ağlayarak anne ve babalarına yaptırmaya çalışırlar.

Ağlayan çocuğa nasıl davranılmalı?

İlk öncelikle çocuğa ağlayarak her işini çözemeyeceği ve konuşarak bazı şeyleri çözebileceği gerçeği öğretilmelidir.

Çocuğun ağlayarak değil konuşarak birşeyleri istemesi gerektiği sağlanmalıdır. Aksi taktirde çocuk ağlayarak her istediğini yaptırabileceği düşüncesini iyice kabullenecektir.

Anne ve babaların tavrı bu konuda net olmalıdır. Sizler kararlı oldukça çocuk ağlamanın etkisi olmadığını öğrenecektir.

Uzmanlar ağlayan çocuğa 'sus' ve 'ağlama' gibi ifadeler kullanılmaması gerektiğini dile getiriyor.

Bunların yerine çocuk ile iletişim kurarak sorunlarını konuşarak anlatabileceğini dile getirebilirsiniz.

Ayrıca çocuğun ağlamasını durdurmak için onu sakinleştirme amacıyla konuşmalar yapabilirsiniz.