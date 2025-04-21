Çoğu kişi bilmiyor! Bu kıyafetleri kurutma makinesine atarsanız…

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Modern hayatın kurtarıcılarından biri olan kurutma makineleri, çamaşır yıkamayı keyifli hale getirse de, bazı kıyafetler için tehlike çanları çalıyor.

Çünkü her kıyafet kurutma makinesine uygun değil. Bazı parçalar yüksek ısıyla temas ettiğinde çekebilir, deforme olabilir ya da ömrü kısalabilir.

Özellikle hassas kumaşlar ve özel dokuya sahip giysiler için kurutma makinesi istenmeyen sonuçlar doğurabilir.

Peki, hangi kıyafetler kurutma makinesine atılmamalı?

KURUTMA MAKİNESİNA ATILMAMASI GEREKEN KIYAFETLER

Mayo: Mayo, deniz kenarında suya girmeden önce veya sonra rahatça kurur. Ancak, kurutucuya koymak mayonuzun elastikiyetini kaybetmesine ve bozulmasına yol açabilir. Klor ve tuzlu su, mayonuzun kumaşını zayıflatırken, kurutucu ısısı da bu durumu hızlandırır. Mayo, doğal bir şekilde asılarak kurutulmalıdır.

İç Çamaşırları: İç çamaşırları, vücudumuza doğrudan temas eden en hassas giysiler arasında yer alır. Bu nedenle kaliteli iç çamaşırlarının uzun ömürlü olması önemlidir. Yüksek ısıda kurutma makinesi kullanmak, elastiklerin ve dantellerin bozulmasına neden olabilir. İç çamaşırlarınızı elde yıkayarak, asarak kurutmak en iyi sonuçları verir.

Hassas Kumaşlar: İpek, dantel, yün ve kaşmir gibi hassas kumaşlar, kurutma makinesine atılmamalıdır. Isı, bu tür kumaşların büzülmesine, eğrilmesine veya zayıflamasına neden olabilir. Özellikle lüks kumaşlarda bu tür hasarlardan kaçınmak için, ürünlerinizi asarak ya da düz bir şekilde kurutmalısınız.

Kotlar: Kot pantolonlar ve diğer kot ürünler dayanıklı olsalar da, kurutma makinesi kotlarınızın rengini solmasına ve şekil kaybına uğramasına yol açabilir. Kot ürünlerinizi en iyi şekilde korumak için, onları mutlaka çamaşır ipine asarak kurutun.

Mikrofiber Temizlik Bezleri: Mikrofiber bezler, ev temizliğinde oldukça etkili araçlar olsalar da, kurutma makinesine atıldığında hasar görebilir. Yüksek ısı, mikrofiberin erimesine veya bozulmasına yol açabilir. Mikrofiber temizlik bezlerinizi yıkadıktan sonra, hava ile kurutmak bezlerin etkinliğini koruyacaktır.