Coin ile Token arasındaki fark nedir?

Hüseyin Topuz

Kripto para dünyasında "coin" ve "token" terimleri sıkça karıştırılır, ancak aralarında belirgin farklar bulunmaktadır.

Coin ve token arasındaki farkları anlamak, dijital varlıkların nasıl çalıştığını ve hangi amaçlarla kullanıldığını daha iyi kavrayabilmek için önemlidir.

Coin'ler, genellikle kendi bağımsız blokzincirleri üzerinde çalışan ve bir para birimi olarak kullanılan dijital varlıklardır. Bitcoin ve Ethereum, coin örnekleridir.

Öte yandan, token'lar ise mevcut bir blokzincir üzerinde oluşturulan ve belirli bir projeyi veya varlığı temsil eden dijital varlıklardır. Token'lar, çoğunlukla akıllı sözleşmeler kullanılarak Ethereum gibi platformlar üzerinde yaratılır.

İşte coin ve token arasındaki temel farklar:

Coin Nedir?

Coin, genellikle kendi bağımsız blockchain ağına sahip olan dijital para birimidir. En bilinen örnekler Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi kripto paralardır. Coin'lerin özellikleri şunlardır:

Bağımsız Blockchain: Coin'ler, kendi blockchain ağlarına sahiptirler ve bu ağlar üzerinde işlemler gerçekleştirirler.

Ödeme Aracı: Genellikle dijital ödemeler ve değer transferi için kullanılırlar.

Madencilik (Mining): Çoğu coin, madencilik (mining) yoluyla üretilir ve blockchain ağına yeni coin'ler eklenir.

Token Nedir?

Token ise genellikle başka bir blockchain ağı üzerinde oluşturulan dijital varlıklardır. En yaygın olarak Ethereum ağında ERC-20 standardında oluşturulan token'lar bilinir. Token'lerin özellikleri şunlardır:

Bağımsız Blockchain Yok: Token'ler, mevcut bir blockchain ağı üzerinde çalışırlar. Örneğin, birçok token Ethereum blockchain'i üzerinde yer alır.

Çeşitli Kullanım Alanları: Token'ler sadece ödeme aracı olarak değil, aynı zamanda akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz uygulamalar (DApp'ler) ve hizmetler için kullanılabilir.

Kolay Oluşturulma: Token'ler, mevcut blockchain ağları üzerinde oluşturuldukları için yeni bir blockchain oluşturma maliyeti ve zorluğu olmadan üretilebilirler.