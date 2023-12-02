Çöpe atan yazık eder! Kestane kabukları bakın neye iyi geliyor Kestane kabuklarını çöpe atanların, haberimizin akabinde fikri değişecek. Bakın o kabuklar aslında neye iyi geliyor.

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Soğuk havalarda içleri ısıtan lezzet kestane, dumanıyla sokaklarda tüter.

Közlenen kestaneler, kabuklarından ayrılarak tüketilir.

Kabuklarını çöpe atanlar, artık bu alışkanlıktan vazgeçecek. Çünkü kestanenin asıl faydası ve işe yararlığı kabuğunda saklı.

"Kestane kabuklarından ne yapılır, Kestane kabuğu faydaları nelerdir, Kestane kabuğu tüketilir mi" sorularının yanıtları haberimizde.

Doğal ateş düşürücü

Kestane kabukları, vücut sıcaklığını dengelemeye birebirdir.

Kestane kabuğunun suda kaynatın. Kestane kabuğu suyu, doğal ateş düşürücü özelliği ile faydalıdır.