Çöpe gidişler iptal! Demlikte kalan çay posası ile 10 değerlendirme Çayı demledikten sonra geriye kalan posasını çöpe atıyorsanız, yılların pişmanlığına hazır olun... İşte demlikte kalan çaydan sağlayabileceğiniz inanılmaz faydalar! Bakın, çay posasından neler yapılıyor...

Türk damak tadının vazgeçilmez lezzeti olan çay, günün her saati demlenebilir. Sabah çayı, yemek sonrası çay, 5 çayı, akşam çayı derken çay biter keyfi hiç bitmez.

Demlikte kalan çay posası ise el alışkanlığı olarak çöpe gider. Aslında çay posası tahmin edemeyeceğiniz işlere yarayabilir.

Çay posasından ne yapılır, demlikte kalan çay ne işe yarar gibi soruların cevabını bilenler, çöpe dökmekten vazgeçiyor.

Birçok kimyasal maddenin yerini tutacak özellikte olan çay posası, cilt bakımı başta olmak üzere temizlik ve sağlık alanında da kullanılabiliyor.

Peki, çay posası ne işe yarar? Gelin, birlikte inceleyelim...

Çay posasını böyle değerlendirin

Çay, göz damlalarını ve merhemlerini rafa kaldırtacak bir etkiye sahiptir. Göz kuruluğu, göz ağrısı, çapaklanma ve göz dinlendirmek için çay posası kullanılabilir. Kalan çayı tortusu ile birlikte pamuğa döküp gözlerinize koyun ve anın tadını çıkartın.

Ayak kokusundan muzdarip olanların imdadına çay yetişiyor. Su dolu bir kabın üzerine çaydanlıkta kalan çay posası dökülür ve ayaklar 10-15 dakika kadar bekletilir. Kökü kokuların yok olmasına şahit olacaksınız.

Balık, soğan, sarımsak gibi elde uzun süre koku bırakan yemeklerin yapılmasının ardından çay posası ile ellerin yıkanması, keskin kokunun geçmesine yardımcı olmaktadır.

Ağız ve dil yaralarının hemen geçmesi için çay ile gargara yapabilirsiniz.

Kesik, sinek ısırığı ve yanık yaralarının geçmesi için çay posası ile pansuman yapılarak yaranın iyileşmesi hızlandırılabilir.

Çayın koku hapsetme özelliği buzdolabında da işe yarıyor. Buzdolabında yemeklerden kaynaklı oluşan ağır kokuların geçmesi için çaydanlıkta kalan çay posasının kurutularak temiz bir kase ya da tabağa konularak buzdolabına yerleştirilmesi önerilir.

Vücudun ölü hücrelerden arınması ve doğal nem dengesini koruması için duşa girmeden önce çay posası peelingi yapılabilir.

Saçlarının mat görüntüsünden şikayetçi olanlar, çay ile yıkadıktan sonra parlaklığına inanamayacak.

Çay demlendikten ve kullanıldıktan sonra demliğin içerisinde çay kalmış ise bunu evdeki bitkilerin dibine dökmek bitkinin su ihtiyacını karşılayabildiği gibi, aynı zamanda doğal gübre görevi de görür.

Demleyip içtiğiniz poşet çaylarını yer silme kovasına koyun. İçerisine normalde attığınız temizlik ürünlerini de atın. Mobilyalarınızın parlamasını sağlar.