Çöpün dibine birkaç tane atın, leş değil mis koksun...

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Çöp kovaları, zamanla içerisinde biriken kirlerden dolayı kötü kokulara neden olabiliyor.
Öyle ki bazen ortaya çıkan kötü kokular evin her yerinde yayılabiliyor.
Hele ki mutfakta bulunan çöp kovaları, kokusuna tahammül edilmeyecek hale gelebiliyor.
Düzenli olarak temizlemek kötü kokuların oluşumunun önüne geçer. Lakin çöp kovasını temizlerken kullanacağınız yöntemler sayesinde kokuyu engelleyebilirsiniz.
Güzel koksun isteyenlere pratik bir önerimiz var.
Hem maliyetsiz, hem kısa sürede etkili...
Turunç kabukları
Kış ayları geldi, tezgahlar turunç doldu. C vitamini deposu portakal, mandalina, limon gibi meyvelerin kabukları, hoş kokularıyla cezbediyor.
Bu kabukları çöpün dibine güzelce koyarsanız, kötü kokuları engellemiş olursunuz.