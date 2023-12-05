Haberler



Bilgi



Çöpün dibine birkaç tane atın, leş değil mis koksun...

Çöpün dibine birkaç tane atın, leş değil mis koksun... Kovada bekleyen çöpler, bir süre sonra etrafa hoş olmayan koku yayabilir. Bunu engellemek çok basit ve pratik. Tek yapmanız gereken, dibine koymanız gerekeni bilmek.