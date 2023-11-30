Çorapla uyumanın zararını bilseniz... Gece uyurken çoraplarınızı çıkarmıyorsanız dikkat! Tahmin edemeyeceğiniz zararlarını derledik.

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Sağlıklı bir uyku, sağlıklı bir bedenin şartları arasındadır. Hangi koşullarda uyuduğunuz önemli olmakla birlikte bu şartları iyileştirmek için bilinçli olmak da gerekir.

Toplumun büyük bir kesimi, farkında olmadan uykusunu kalitesiz hale getiriyor.

Özellikle çorapla uyuyanlar, tehlikenin farkında değil.

Çorabınızı çıkarmadan yatağa girip uyursanız, bakın sizi neler bekliyor.

Mutlaka çıkarın

Gece çorapla uyumak, ayaklarda ve tırnaklarda şekil bozukluğu, ayak parmaklarında morarmalar ve cilt üzerinde kuruluğa sebebiyet verir.

Özellikle lastikleri sıkı ise gece oyunca kan dolaşımını olumsuz etkile.

Çorabı çıkartmadan uyumak, ayağın uzun süre hava almasını engelleyeceğinden mantar hastalıklarına da davetiye çıkarır.