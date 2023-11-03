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Çorum'da deprem paniği! Çorum'da deprem mi oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..

Çorum'da deprem paniği! Çorum'da deprem mi oldu! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi.. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde meydana gelen son depremlerin detaylarını vatandaşlar ile paylaşıyor. Peki son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi..

ensonhaber.com Kandilli Rasathanesi ve AFAD ülkemizde yaşanan depremleri anlık olarak vatandaşlar ile paylaşıyor. Meydana gelen depremler hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verileri yakından takip ediyor. Son dönemde ülkemizin farklı illerinde depremler meydana geliyor. Meydana gelen depremlerin detaylarını AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Çorum'da deprem meydana geldi Çorum'da Türkiye saati ile 11:01:18'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Tepeyolaltı-Osmancık(ÇORUM) olan depremin derinliği 5.0 km olarak açıklandı. Vatandaşlar meydana gelen depremlerin detaylarını öğrenmek için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesapları ve resmi sitesini sıkça ziyaret ediyor. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek ülkemizde meydana gelen son depremleri görebilirsiniz. SON DEPREMLER LİSTESİ