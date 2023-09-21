CS2 çıkış tarihi belli oldu mu? Counter Strike 2 ne zaman çıkacak?
ensonhaber.com

Oyunseverlerin uzun süredir merakla beklediği Counter Strike 2 oyunu hakkında aramalar hız kazandı.

Oyunun piyasaya ne zaman çıkacağı merak uyandırırken geçtiğimiz gün yapılan bir paylaşım dikkat çekti.

Counter Strike'ın resmi hesabından yapılan bir paylaşım gündem oldu.

X yani eski adıyla Twitter'daki CS2 resmi hesabından yapılan paylaşım oyunseverleri heyecanlandırdı.

Yapılan paylaşımda "Gelecek Çarşamba ne yapıyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı.

CS2 çıkış tarihi belli oldu mu? Counter Strike 2 (CS2) ne zaman çıkacak?

CS2 resmi hesabından yapılan bu paylaşım oyunun 27 Eylül Çarşamba günü piyasaya çıkacağı şeklinde yorumlandı.

Oyunun resmi çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.