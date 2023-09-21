CS2 çıkış tarihi belli oldu mu? Counter Strike 2 ne zaman çıkacak? Oyunseverler Counter Strike 2'nin ne zaman çıkacağını merak ediyordu. CS2'nin resmi X hesabından yapılan bir paylaşım heyecan yarattı. İşte o paylaşım..

ensonhaber.com Oyunseverlerin uzun süredir merakla beklediği Counter Strike 2 oyunu hakkında aramalar hız kazandı. Oyunun piyasaya ne zaman çıkacağı merak uyandırırken geçtiğimiz gün yapılan bir paylaşım dikkat çekti. Counter Strike'ın resmi hesabından yapılan bir paylaşım gündem oldu. X yani eski adıyla Twitter'daki CS2 resmi hesabından yapılan paylaşım oyunseverleri heyecanlandırdı. Yapılan paylaşımda "Gelecek Çarşamba ne yapıyorsunuz?" ifadeleri kullanıldı. CS2 resmi hesabından yapılan bu paylaşım oyunun 27 Eylül Çarşamba günü piyasaya çıkacağı şeklinde yorumlandı. Oyunun resmi çıkış tarihi hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

Salih Demirgan

Seo Editor

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