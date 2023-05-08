Türkiye'de seçim için nefesler tutuldu.

Seçmenler, 14 Mayıs Pazar günü sandıkta cevabını verecek.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği seçimi için gönlünden geçenin olmasını isteyenler ise dualarını eksik etmiyor.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmud Ünlü, YouTube kanalında "seçim duası" paylaşımı yaptı.

"Seçimler husûsunda "Âmîn!" denecek duâ ancak budur! Dış güçlerle irtibâtı olmayan gocunmasın, kim üstüne alıyorsa ona gitsin!" ifadelerini kullanan Cübbeli Ahmet'in duasına binlerce "amin" yorumu geldi.

Cübbeli Ahmet'in seçim duasında şu ifadeler yer aldı:

Ya Rabbi, kutsallarımız için, bu vatan için, mescidlerimiz için, medreselerimiz için, ırzlarımız için, en hayırlı olanlar kimlerse, onların seçilmelerini nasip eyle.



Dış güçlerle irtibat kuranlar, PKK HDP ile birlikte olanlar, ve hala şu an onlara bile bakanlık veririz diyenlere fırsat verme ya rabbi, bu milleti işgal ettirme, vatanımızı böldürme ya rabbi, dış güçlerle iş yapanları kahreyle ya rab, perişan eyle ya rab.