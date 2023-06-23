Cuma günü bu duayı dilden düşürmeyin! Ne hacetiniz varsa... Mübarek cuma günü dilek ve isteklerinin kabul olması için ellerini semaya açan Müslümanlar, dileklerin kabul olması için hacet duasını okuyor. İşte cuma günü geri çevrilmeyen o dua...

İslam aleminin kutsal günlerinden olan cuma, her hafta dualar ve namazlarla idrak ediliyor.

Cuma gününün hayrından faydalanmak isteyen Müslümanlar, günlerini ibadet yaparak ve dua ederek geçiriyor.

Dileği, isteği, kabul olmasını istediği duası olanlar, cuma günü ne okunmalı sorusuna yanıt arıyor.

Cuma günü geri çevrilmediği buyrulan ve okunması tavsiye olunan dualardan birisi de hacet duası.

İşte hacet duası okunuşu ve faziletleri...

Cuma günü duası

Hacet duası:

“Lâ ilâhe illallâhu’l-halîmül-kerîm.

Sübhâne rabbi’l-arşi’l-‘azîmi’l-hamdü lillâhi Rabbi’l-‘âlemîn. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve ‘azâime mağfiratike ve’l-ğanîmete min külli birrin ve’s-selâmete min külli ismin. Lâ tedağ lî zenben illâ ğafertehû velâ hemmen illâ ferractehû velâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ erhame’r-râhimîn.”

Anlamı

“Kerim ve Halîm olan Allah’tan başka ilâh yoktur.

Yüce Arş’ın Rabbi olan Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir. Âlemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.

Allah’ım! Rahmetini gerektiren şeyleri, kesin affını, her iyiliği elde etmeyi, her günahtan uzak olmayı senden dilerim.

Ey merhametlilerin en merhametlisi! Affetmediğin hiçbir günah, feraha çevirmediğin hiçbir tasa, senin razı olduğun şeylerden karşılamadığın hiçbir ihtiyaç ile beni baş başa bırakma.” (Tirmizî, Salât, 343)

Faziletleri

Allah'ın izni ile kişi hangi niyet ile okuduysa o niyeti gerçekleşir. Rızık için edilen duadan sonra Allah kişinin rızkını açar. Sağlık için okunduğunda Allah kişinin sağlığını iyileştirir. Allah kişiye eğer isterse hem ahiret için hem de dünya için huzur, mutluluk ve hayır verir.