CUMA MESAJLARI 2023 | Dualı, hadisli, anlamlı ve resimli en güzel Cuma mesajları Cuma günü, Müslümanlar için haftanın en özel günlerinden biri olarak kabul edilir. Bu mübarek günde aynı zamanda dua ve ibadetlerin kabul edildiğine inanılır. Vatandaşlar sevdiklerinin Cuma gününü kutlamak için dualı ve resimli mesajlar arıyor. İşte en güzel anlamlı, hadisli, dualı ve resimli Cuma mesajları…

ensonhaber.com

Cuma günü, tüm Müslümanlar için bir araya gelinen, toplu ibadetler gerçekleştirildiği manevi bir atmosferde anlamlı bir gündür.

Müslümanlar için Cuma günü aynı zamanda dua ve ibadetlerin kabul edildiğine inanılan bir gün olarak görülür.

Bu nedenle, Cuma'nın doğurduğu duaların özellikle değerli olduğuna inanılır ve Müslümanlar, bu özel günü fırsat veren dualarını daha samimi bir şekilde yaparlar.

Cuma gününün batışıyla birlikte Allah'ın rahmeti ve mağfireti müminlere bol miktarda ihsan edilir.

Cuma günü, Müslümanlar için sevdiklerine ve yakınlarına Cuma mesajı göndermek isteyenler için en güzel Cuma mesajlarını derledik.

Cuma mesajları 2023

Cuma, manevi bir güzellikle bizi kucaklayan, kalbimizi huzurla dolduran, dualarımızın en güzel sesiyle yükseldiği özel bir gündür. Bugünün anlamını idrak ederek, sevdiklerinize duygusal anlar yaşatmayı unutmayın. Hayırlı Cumalar!

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.

Cuma günü, tüm yorgunlukların ve sıkıntıların geride kaldığı, yeni bir umutla doğru yol aldığımız gündür. Dualarımızın, gönül huzurumuzun ve sevgi bağlarımızın arttığı bir Cuma diliyorum. Rabbim, yüreğinizi huzurla doldursun.

Yerin, göğün, mülkün ve her türlü iyiliğin sahibi, Yüce Mevlam’ın ümidinizi kaybettiğinizde sizin için yazdığı kaderin, hayallerinizden daha güzel olduğunu hatırlatacağı, gönlünüzce bir gün olsun inşallah. Hayırlı cumalar.

Cuma günü, Rabbimize en içten dualarımızı sunduğumuz, nefis muhasebesi yaptığımız, affediciliğin ve merhametin yüreklerimizi kapladığı özel bir zaman dilimidir. Bu Cuma'da sevdiklerinizle birlikte olun, gönül alışverişi yapın ve yeni başlangıçlara adım atın. Hayırlı Cumalar!

İslam gibi bir dinimiz, Hz. Muhammed (S.A.V) gibi bir peygamberimiz ve mübarek bir Cuma günümüz var. Allah(C.C) dostu, cennetlik kullardan olup dinimize şükredip iman edenlerden yap bizleri Yarabbi. Herkese Hayırlı Cumalar olsun.

Allah’ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Cuma günü, yorgunlukların, sıkıntıların ve dertlerin geride kaldığı, kalpten kalbe akan duaların ve sevginin yoğunlaştığı bir zaman dilimidir. Bu özel günün anlamını ve değerini idrak ederek, tüm sevdiklerinize umut ve mutluluk saçın. Rabbim, dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!

Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbimizin rahmeti ve merhameti bugün de üzerimize olsun. Cumanız mübarek olsun!

Kalbiniz imanla dolu, yüzünüz tebessümle aydınlansın. Cuma'nın bereketi üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür..." (M1976 Müslim, Cum’a, 17) Cumamız mübarek olsun!

Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize dünyada iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, güzellik ve nimet ver ve bizi ateş azabından koru." (Buhârî, "De’avat", 55) Hayırlı cumalar.

Cuma, birlik ve beraberliğin, sevgi ve saygının doruğa çıktığı günlerden biridir. İçimizdeki kötülükleri atıp, iyilikleri yeşerttiğimiz bir Cuma olsun. Rabbim dualarımızı kabul eylesin, yüreklerimize huzur versin. Hayırlı Cumalar dilerim!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı cumalar.

Ettiğiniz her dua derdinize deva, sağlığınıza şifa, gözünüze nur, gönlünüze huzur, Ailenize ve sevdiklerinize huzur getirsin. Hayırlı cumalar…

Biz aciziz, SEN Aziz'sin, Biz çaresiziz, çare SEN'sin, SEN'in her şeye gücün yeter, Ne olur, kudretini göster YA RABBi ! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım; Yolda olana "Selâmet" Hasta olana "Afiyet" Darda olana "Metanet" Nasip Eyle.. Hayırlı cumalar.