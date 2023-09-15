Cuma namazı saat kaçta? 15 Eylül 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri... Cuma namazını eda edecek olan vatandaşlar, ezan vakitlerini sorguluyor. Bu kapsamda, "15 Eylül cuma namazı" İstanbul, Ankara ve İzmir için araştırılıyor.

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Cuma günleri, İslam dünyası için oldukça büyük bir önem arz ediyor.

Güneşin doğduğu en hayırlı gün olarak bilinen cuma, Müslümanların ibadetlerini hat safhada yaptıkları bir gün oluyor.

Bu günün kıymetini bilen Müslümanlar, öğle ezanında camilere akın ediyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 15 Eylül 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

18 Ağustos 2023 cuma saatleri

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.49'da kılınacak.

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:12'de kılınacak.