Cuma namazı saat kaçta? 19 Mayıs 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri İllere göre cuma namazı vaktini sorgulayan vatandaşlar, camilerin yolunu tutmaya hazırlanıyor. Peki, 19 Mayıs Cuma ezan kaçta okunacak? Cuma namazı saat kaçta? İşte İstanbul, Ankara, İzmir öğle ezanı vakti!

İslam alemi, bir cumaya daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Cuma namazı, Müslümanlar için oldukça büyük bir öneme sahip.

Öğle ezanı için camide cemaatle buluşmaya gidecek olan Müslümanlar, ezan saatini sorguluyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 19 Mayıs 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

19 Mayıs 2023 İstanbul'da cuma namazı

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

19 Mayıs 2023 Ankara'da cuma vakti

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.

19 Mayıs 2023 İzmir'de öğle cuma saati

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:13'te kılınacak.