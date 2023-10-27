Cuma namazı saat kaçta? 27 Ekim 2023 İstanbul, İzmir, Ankara namaz vakitleri... Cuma namazını kaçırmak istemeyen Müslümanlar, yaşadığı ile göre namaz vakitlerine bakıyor. Peki, 27 Ekim 2023 cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir namaz saatleri.

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Müslüman alemi, "güneşin doğduğu en hayırlı gün" olan bir cumaya daha kavuştu.

İbadetlerini yerine getirmeye çalışanlar, özellikle cuma namazını kaçırmıyor.

Cuma namazı, cemaatle birlikte öğle ezanında kılınıyor.

İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir ve diğer illerde yaşayanlar 27 Ekim 2023 Cuma namazı vakti için arama yapıyor.

Diyanet, bugünkü ezan vakitlerini paylaştı. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta? Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

27 Ekim 2023 cuma saatleri

İstanbul'da bugün Cuma namazı saat 12:53'te kılınacak.

Ankara'da bugün Cuma namazı saat 12.38'de kılınacak.

İzmir'de bugün Cuma namazı saat 13:00'da kılınacak.